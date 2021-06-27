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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Söndürme çalışmaları sırasında metruk binada zaman zaman göçük meydana gelmesi Kırklareli 'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldüKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Gazi Engin Sokak'taki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında metruk binada zaman zaman göçük meydana geldi.Ekipler, bir süre daha soğutma çalışmasını sürdürdü. Polis ekipleri ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın Altın Göç Trol 

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