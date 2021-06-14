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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor

KIRKLARELİ - Kurt saldırısından meraya dağılan 20 keçi AFAD ve jandarma tarafından havadan ve karadan aranıyor

- Kayıp keçiler için başlatılan arama çalışmalarından genel görüntüler Kırklareli 'nde kurt saldırısı sonrası merada kaybolan 20 keçi havadan ve karadan aranıyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde merada kaybolan 20 keçi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, havadan ve karadan çalışma başlattı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Düzorman köyünde Metin Özbirol'a ait keçi sürüsüne kurt saldırdı. Sürünün bir anda dağılması üzerine 20 keçi merada kayboldu.Köylüler tarafından aranan keçilerin bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi.
Ekipler, bölgede dronelerle havadan ve karadan çalışma başlattı.Özbirol, AA muhabirine, keçilerinin yaklaşık 20 saattir kayıp olduğunu söyledi.

Keçilerin bulunması için devletin her kademesinin seferber olduğunu belirten Özbirol, "Devletimizden Allah razı olsun, ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Keçimiz kaybolsa devletimiz sahip çıkıyor. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

Jandarma Muhabir Kurt Saldırısı Keçi Saldırı 

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