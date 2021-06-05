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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Köylerde toplanan ambalaj atıkları enerjiye dönüşecek

KIRKLARELİ - Köylerde toplanan ambalaj atıkları enerjiye dönüşecek

- Kırklareli valisi osman bilgin'in konuşması - Kırklareli 'nde köylerde toplanan ambalaj atıkları enerjiye dönüşecekKIRKLARELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli 'nde köylerde zirai ilaç ambalaj atıkları biriktirme noktaları kurulumuna başlandı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinin Sakızköy köyünde düzenlenen törende, proje kapsamında köylerde çevre bilinci ve farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Zirai ilaç atıklarının enerjiye dönüştürülmesinin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, köylerde zirai ilaç ambalaj atıkları biriktirme noktaları kurulduğunu dile getirdi.Sıfır atık projesinin önemine değinen Bilgin, "Tehlikeli, çevreye ve insan sağlığı açısından sıkıntı oluşturan atıkların bertarafının böyle bir projeyle yapılması bizim için önemli. Yaklaşık 190 bin avroluk AB projesi hazırladık. Bu proje ilimizin geleceği açısından önemli. El üstünde tutulması gereken bir konu." şeklinde konuştu.
Bilgin, toplanan atıkların elektrik enerjisine dönüştürüleceğini kaydetti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek de, çiftçilerin zirai ilaç ambalajlarını biriktirme kutularına atmalarını istedi.

Avro Elektrik Enerjisi Farkındalık Osman Bilgin Ambalaj Atıkları 

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