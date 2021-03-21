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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Köy sakinleri okul bahçesini imeceyle temizledi

KIRKLARELİ - Köy sakinleri okul bahçesini imeceyle temizledi

- Çalışmalardan genel görüntü - Sema Toraman'ın açıklaması Kırklareli 'nde köy sakinleri okul bahçesini imeceyle temizlediKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de yaşayan vatandaşlar, imeceyle okul bahçesinde temizlik yaptı.Köyde bir grup genç, sosyal medyada kurdukları "Sakızköy Gençlik" grubunda, köy okulunu temizleme çağrısında bulundu.Gençlere destek veren köylüler traktör, tırmık, kürek gibi aletlerini de yanlarına alarak Sakızköy Ortaokulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlere uyarak bir araya geldi.Köy sakinleri okul bahçesindeki ağaçları budayıp, oyun alanlarını temizledi.Sema Toraman, AA muhabirine, gençlerin çağrısı üzerine buluştuklarını söyledi.

Daha önce de gençlerin çağrısı üzerine mezarlık ve cami temizliği yaptıklarını anlatan Toraman, "Elimizden geldiğince köy halkı olarak sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz." dedi.
Vatandaşlardan Halil İbrahim Yalçın da 38 yıl önce eğitim gördüğü okulu temizlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.Gençlerin bu tür çalışmalarını anlamlı bulduğunu anlatan Yalçın, "İmece ile müsait olan herkesin katılması güzel. Hem bizi geçmişe götürdü hem duygulandırdı. İnsanların kaynaşması güzel şey." diye konuştu.

Sosyal Medya Koronavirüs Okul Bahçesi Grup Genç Sosyal Sorumluluk 

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