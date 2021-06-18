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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Köy okullarında karne heyecanı dijital ortamda yaşandı

KIRKLARELİ - Köy okullarında karne heyecanı dijital ortamda yaşandı

- Öğrencilerin karnelerine dijital ortamdan ulaşmaları - Öğrencilerin karne sevinci - Öğrenciler ile röportajKöy okullarında öğrenciler karne sevincini ekran başında yaşadı - Kırklareli 'nde İnece Ortaokulu öğrencileri e - Okul sistemi üzerinden gördükleri karne sevincini arkadaşlarıyla paylaştıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde köy okullarında öğrenciler karne notlarına da uzaktan erişti.Kovid - 19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.Bu kapsamda e - Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e - Okul'dan erişime açılacak. - Köy okullarında okuyan çocuklar heyecanlıydıKöy okullarında eğitim gören öğrenciler de, karnelerine e - Okul sistemi üzerinden ulaştı.Eğitim öğretime devam eden öğrenciler okullarında akıllı tahtalardan karnelerini inceledi. Öğrenciler, heyecanla bir birlerinin ders notlarına baktı.İnece Ortaokuluna taşımalı sistem ile 9 köyden gelen 75 öğrenci sabah okullarına geldiklerinde öğretmenlerinin yardımı ile bilgisayar sınıflarında karnelerini görüntüledi. Öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.Öğrencilerden Irmak Mamak, karnesini gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takdir aldığını ifade eden Mamak, yaz tatilinde de derslerine çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Tuğba Güzeler ise karne notlarını gördüğünde sevinçten havaya uçtuğunu bildirdi.Ege Kerim Ülger de bugün hayatının en mutlu günlerinden olduğunu belirterek, "Bu yılda karnemizi dijital ortamda gördük. Zor bir süreç geçiyoruz. Her şeye rağmen karnemizi almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

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