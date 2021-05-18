KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı
- Uygulama noktasından görüntüler - Karantinada olması gereken vatandaştan görüntüler Kırklareli 'nde karantinada olması gereken kişi hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, hasta ziyaretine giderken trafik uygulamasında yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid - 19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, Kırklareli - İstanbul yolunun 3. kilometresinde yaptığı trafik denetiminde, M.Ö'nün karantinada olması gerektiğini tespit etti.M.Ö'nün Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören yakınını ziyaret etmek için evinden ayrıldığı öğrenildi.Ekiplerce 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Ö, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna yerleştirildi.
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