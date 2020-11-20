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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı

- Denetimden genel görüntü - H.A'nın ambulansa bindirilmesi Kırklareli 'nde karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Polis ekipleri, İstanbul yolunda bir yolcu otobüsünde yapılan HES sorgulamasında H.A'nın karantinada olması gerektiğini tespit etti.Jandarma ekipleri de Babaeski ilçesinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimlerde S.A, N.A. ve S.A'nın karantina ihlali yaptığını belirledi.3 bin 150'şer lira ceza yazılan 4 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

Koronavirüs Karantina Akalan Yolcu Otobüsü 

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