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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek

KIRKLARELİ - Karadeniz'in İğneada açıklarında balık stokları belirlenecek

- İğneada denizden genel görüntü (Arşiv) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel'in açıklaması - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Özel: - "Bu çalışma ile denizlerdeki balık stokları belirlenerek kayıt altına alınacak. Balık stokları belirlendikten sonra avlanma kotaları getirilecek"KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli 'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balık stoklarının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık görevlilerince İğneada açıklarına şamandıra bırakıldığını söyledi.

Bu şamandıra ile balık tür çeşitliliği, büyüklükleri, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri gibi birçok veri elde edileceğini ifade eden Özel, bu verilerin gelecekte balıkçılık politikalarının belirlenmesinde büyük öneme sahip olacağını vurguladı.Özel, şöyle konuştu:"Bu çalışma ile denizlerdeki balık stokları belirlenerek kayıt altına alınacak. Balık stokları belirlendikten sonra avlanma kotaları getirilecek. Bu çalışma tabi ki biraz zaman alacak. Yaklaşık 1 yıl içerisinde çalışmalarda somut bilgilere ulaşacağımıza inanıyorum. Bu, gerçekten çok önemli ve değerli bir çalışma olacak. Balıkçılarımız da bu çalışmadan memnun olduklarını bizlere ilettiler."

Politika Muhabir Bakanlık İğneada Irak 

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