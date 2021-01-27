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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı

Kırklareli kar beklerken yağmura yakalandı

karanlık caddeler

Akalan Kar Yağışı Irak 

-açılan rögar kapakları
-şehir geneli detay

( KIRKLARELİ )- Kırklareli’nde sağanak olumsuz etkiledi KIRKLARELİ

- Kar yağışı beklenen Kırklareli’nde yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli’nde aniden başlayan sağanak etkisini sürdürürken yağmur sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri birikintileri önlemek amacıyla rögar kapaklarını açtı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun yerini kara bırakması bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için akşam saatlerinde kar yağışı uyarısı yapmıştı. (HC-
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