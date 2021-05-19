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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Jandarmadan kaçan minibüs yıkama istasyonundaki araca çarptı

KIRKLARELİ - Jandarmadan kaçan minibüs yıkama istasyonundaki araca çarptı

- Akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne çarpan minibüsten görüntüler - Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları - Otomobilini yıkarken olaya tanıklık eden Erkan Hızır ile röportaj - Minibüsün çarptığı otomobil - Akaryakıt görevlisi Yağız Karagöz ile röportaj - Kaza yapan minibüsten detaylar Kırklareli 'nde jandarmadan kaçan minibüs yıkama istasyonundaki araca çarptı - Araçlarını bırakarak kaçmaya çalışan iki minibüs sürücüsü yakalandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde jandarma kontrolünden kaçan minibüslerin sürücüleri kaza yapmaları sonrası yaya kaçmaya çalışırken yakalandı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Kofçaz ilçesi girişinde, yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacılara taşımacılık yaptıkları ihbar edilen 2 minibüsü beklemeye başladı.
Minibüs sürücüleri jandarmanın kontrol noktasında "dur" ikazına rağmen durmadı.Kaçarken minibüslerden biri önce jandarma aracına ardından da bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümündeki otomobile çarptı.Kazaya karışan minibüs ve diğer minibüsle bir süre daha kaçan sürücüler araçlarını durdurup yaya kaçmaya başladı.
Ekiplerin yakaladığı sürücüler gözaltına alındı. - Tanıklar anlattıOtomobilini yıkarken olaya tanıklık eden Erkan Hızır, AA muhabirine minibüsün çok süratli olduğunu ve bir anda otomobiline çarptığını söyledi.

Çok korktuğunu ifade eden Hızır, ne olduğunu anlayamadığını ifade etti.
Akaryakıt görevlisi Yağız Karagöz ise minibüsün geldiğini gördüklerinde çok korktuğunu ve hemen güvenli bir yere sığındıklarını kaydetti.

Sığınmacı Olay Yeri İnceleme Sığınmacılar Akaryakıt İstasyonu Kontrol Noktası 

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