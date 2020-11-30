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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - 'İyilik Serüveni' projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler

KIRKLARELİ - 'İyilik Serüveni' projesi ile Kırklarelili çocukları sevindirdiler

KIRKLARELİ - "İyilik Serüveni" projesi ile Kırklareli li çocukları sevindirdiler - Kolilerin dağıtımı - Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis'in konuşmasıKIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "İyilik Serüveni" projesi kapsamında Kırklareli 'nde ihtiyaç sahibi çocuklara gıda ve giyecek kolileri dağıtıldı.Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ev ev gezerek çocukları sevindirdiklerini söyledi.

Bu çerçevede Ordu, Kocaeli, Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerde çocuklarla bir araya geldiklerini anlatan Nergiz, çocuklara yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
Bu tür projelerin önemine değinen Nergis, şöyle konuştu:"Allah iyiliği yapması için birilerini vesile kılar, bizler çocukların yüzündeki tebessümlere vesile olabiliyorsak ne mutlu bize çünkü iyilik daima iyi insanlar sayesinde var olacaktır. Proje çalışmalarımız bundan sonrada hız kesmeden devam edecektir."

Muhabir Karahisar 

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