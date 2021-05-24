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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

KIRKLARELİ - Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

- Istranca Ormanlarının havadan görüntüsü - Ormandan görüntülerIstranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyorKIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.Istranca ormanları, son dönemdeki yağışların etkisiyle çağlayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çekiyor.Sonbaharda kahverenginin tonları ile yaza veda eden, ilkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleriyle adeta bir senfoni sunuyor.Doğa ve fotoğraf tutkunları, hem orman içerisindeki Balkan köylerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor. Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, ormanların her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Istranca ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Şen, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Senfoni Yabancı Turist Muhabir Ziyaretçiler Hayvan 

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