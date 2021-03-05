KIRKLARELİ - Hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
- Yangından genel görüntülerKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.
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