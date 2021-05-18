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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak

KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacak

- Toprak döküm alanından görüntüler - Ekili mera alanından görüntüler - Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un konuşmasıHalkalı - Kapıkule demir yolu hattında kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye dağıtılacakKIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Projesi"nde kullanılan merada yetiştirilen hayvan yemi besiciye ücretsiz dağıtılacak. Kırklareli 'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde devam eden proje çalışmalarında çıkan toprağın döküldüğü mera alanlarının bir kısmı yüklenici firma tarafından ağaçlandırıldı, bir bölümüne de hayvan yemi ekildi.Hasat sezonunda firma tarafından biçilecek yem bitkileri balya haline getirilerek, besiciye bedelsiz dağıtılmak üzere köy muhtarlığına teslim edilecek. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, yaklaşık 97 dönüm meranın yüklenici firma tarafından döküm alanı olarak kullanıldığını söyledi.

Bir süredir besiciler tarafından kullanılamayan mera alanından faydalanılması amacıyla bölgeye hayvan yemi ekildiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:"Bu alanın eski hali çok kötüydü. Yüklenici firma mümbit toprağı buraya serdikten sonra üçlü karışım dediğimiz tohumu uyguladı. Buradaki bütün otlar biçilecek, balyalanacak sosyal sorumluluk projesi adı altında çiftçilere ve hayvan üreticilerine dağıtılacak. Devlet Demiryolları da bu işi yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile yüklenici firmayla birlikte organize bir şekilde çalışıyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesiyle ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulmuş oluyor."

Muhabir Sosyal Sorumluluk Projesi Hayvan Sosyal Sorumluluk 

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