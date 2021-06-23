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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında hafriyat dökümünde kullanılan merada yetiştirilen yem bitkileri besicilere dağıtıldı

KIRKLARELİ - Halkalı-Kapıkule demir yolu hattında hafriyat dökümünde kullanılan merada yetiştirilen yem bitkileri besicilere dağıtıldı

- Törenden görüntüler - Vali Osman Bilgin'in konuşması - Temsili balya dağıtımı - Fotoğraf çekimiHalkalı - Kapıkule demir yolu hattında hafriyat dökümünde kullanılan merada yetiştirilen yem bitkileri besicilere dağıtıldıKIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Projesi"nde kullanılan merada yetiştirilen yem bitkileri besiciye ücretsiz dağıtıldı.Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde devam eden proje çalışmalarında çıkan toprağın döküldüğü mera alanlarının bir kısmı yüklenici firma tarafından ağaçlandırıldı, bir bölümüne de yem bitkisi ekildi.Firma tarafından biçilen yem bitkileri 940 balya haline getirilerek Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından besicilere bedelsiz dağıtıldı.Bilgin, düzenlenen programda Halkalı - Kapıkule Demir Yolu Projesi çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin 539 milyon avroluk bütçe ile gerçekleştirildiğini ifade eden Bilgin, "Bu proje sadece İstanbul'u Kırklareli 'ne bağlayan değil, Çin'in başkenti Pekin'den Londra'ya kadar, devletleri birbirine bağlamaktadır." dedi.
Proje ile Kırklareli 'nin göç veren değil, göç alan bir kent haline geleceğini anlatan Bilgin, proje kapsamında bir çok sosyal sorumluluk faaliyeti de yürütüldüğünü kaydetti.
Yaklaşık 4 bin 500 dekarlık bir alanda mera ıslah çalışması yapıldığını anlatan Bilgin, "Bugün saman fiyatlarının nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Yem fiyatlarının hangi aralıklara yükseldiğini görmekteyiz. Hep şikayet ettiğimiz bir konu. Son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yem girdilerinin çok artması bu manada da yapılan çalışmanın önemini çok net bir şekilde ortaya koymakta. Bugünde çiftçilerimize saman balyalarını teslim ediyoruz." diye konuştu.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da saman balyası alan üreticilere destek sağlandığını kaydetti.

Bağlama Çekim Göç Başkent Sosyal Sorumluluk 

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