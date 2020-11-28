Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Halk pazarında Kovid-19 denetimleri artırıldı

KIRKLARELİ - Halk pazarında Kovid-19 denetimleri artırıldı

- Vatandaşların HES kodu sorgulamalarından genel görüntü - Pazarcı esnafı Erdinç Günel ile röportaj - Kırklareli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım ile röportaj Kırklareli 'nde Kovid - 19 denetimleri artırıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri yoğunlaştırıldı.Kentte yeni kısıtlamalar kapsamında yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklar ile pazar yeri denetlendi.Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorguladı.HES kodu olmayan vatandaşların pazar yerine girişine müsaade edilmiyor.Geçen haftaya göre yoğunluğun yüzde 50 azaldığı gözlenen pazarda, vatandaşlar ve esnafın tedbirlere büyük oranda uyduğu gözlendi. Kırklareli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar yerinde Kovid - 19 denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tüm dünyanın sıkıntılı bir süreç yaşadığını vurgulayan Yıldırım, bu süreçte herkesin tedbirli olması gerektiğini bildirdi. - "Kurallara yüzde 98 uyuluyor"Tüm pazar yerlerinde denetimlerin arttırıldığını anlatan Yıldırım, "Sosyal mesafenin korunduğu, hijyen şartlarının oluşturulduğu, HES kodlarının sorgulandığı bir ortam oluşturduk. İddia ediyorum, Türkiye'nin sayılı üst düzeyde tedbir alınan pazar yerlerindeniz. Sadece vatandaşların değil tüm esnafın da HES kodları sorgulanarak, denetimleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.
Alınan her tedbiri olumlu karşıladıklarını dile getiren Yıldırım, "Tedbirlere yüzde 98 oranında uyulduğunu söyleyebilirim." dedi.
Pazarcı esnafı Erdinç Günel ise alınan tüm tedbirleri destekleyerek, uyguladıklarını belirtti.
Vatandaşların da tedbirlere uymaya özen gösterdiklerini gözlemlediğini anlatan Günel, "Son haftalarda pazarda kalabalık azaldı. Bunu hep birlikte atlatacağız. Herkes birbirine saygılı olsun, maske, mesafe kurallarına uysun, bu salgından kurtulacağız. Biz günde 4 - 5 maske değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Hüseyin Nisa da tüm tedbirlerin insanların sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs Muhabir Kalaba Alabalık Halk Pazarı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement