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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

KIRKLARELİ - Elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Direğe çarpan otomobil - Kurtarma ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları - Yaralı sürücünün araçtan çıkarılması - Yaralı sürücünün ambulansa alınması Kırklareli 'nde elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, İmdat Yıldızdal idaresindeki 39 AY 632 plakalı otomobil Eriklice köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan köy yolu aracın kaza yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Elektrik Direği Bild Direksiyon 

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