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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması

KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kısıtlama sonrası boş kalan cadde ve meydanlardan görüntülerEDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs ile (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.22 Şubat pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibarıyla başladı.
Edirne'de kısıtlama dolayısıyla vatandaşlar evlerine gitti.Görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye geriledi. Kırklareli 'nde Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.Kent sakinleri kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala evlerine döndü.

Koronavirüs 

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