Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Down sendromlu gencin dizi oyuncusu ile görüşme hayali CİMER başvurusu ile gerçekleştirildi

KIRKLARELİ - Down sendromlu gencin dizi oyuncusu ile görüşme hayali CİMER başvurusu ile gerçekleştirildi

- Vali ile down sendromlu gencin bir araya gelmesi - Vali Osman Bilgin'in konuşması - Down sendromlu gencin Eda Yörüklü ile görüşmesi - Gencin ağabeyi Burak Özdemir'in konuşmasıDown sendromlu gencin dizi oyuncusu ile görüşme hayali CİMER başvurusu ile gerçekleştirildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli li down sendromlu Burhan Özdemir'in (17) dizi oyuncusu Eda Yörüklü ile görüşme hayali Kırklareli Valiliğince gerçekleştirildi.
Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Özdemir'in ağabeyi Burak Özdemir, kardeşinin dizi oyuncusu ile görüşebilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.Konunun iletilmesi üzerine harekete geçen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, down sendromlu genç ile Demirköy ilçesindeki bir at çiftliğinde bir araya geldi. Bilgin, Özdemir ile çiftliği gezdi ve Yörüklü ile çevrimiçi görüşmesini sağladı.Yörüklü, görüşmede, Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladığı Özdemir'le istediği zaman görüşebileceğini belirtti.
Vali Bilgin de gencin hayalini yerine getirdikleri için büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.
Gencin ağabeyi Burak Özdemir ise kardeşi ile hayatlarındaki en mutlu günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Kardeşinin oyuncu Yörüklü'nün hayranı olduğunu ifade eden Burak Özdemir, daha önce kardeşini oyuncu ile görüştürmek için çabalarının olduğunu ancak bir sonuç alamadığını anlattı."Bu kez şansımız CİMER aracılığı ile denedim. Hemen bize dönüş oldu ve kardeşimin en büyük hayali yerine getirildi.
" diyen Özdemir, Vali Bingin ile Yörüklü'ye teşekkür etti.

Ali İl İletişim Dizi Oyuncusu Harekete Geç At Çiftliği 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Oyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendiOyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendi
Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan 8 ayda 60 kilo verdiÜnlü oyuncu Gülçin Hatıhan 8 ayda 60 kilo verdi
Asena Keskinci'nin Şimdiki Hali Herkesi Şaşırttı!Asena Keskinci'nin Şimdiki Hali Herkesi Şaşırttı!
Gülşah Soydan Şimdiki Hali Herkesi Şaşırttı!Gülşah Soydan Şimdiki Hali Herkesi Şaşırttı!
Mine Çayıroğlu'nun Son Hali Şaşırtıyor!Mine Çayıroğlu'nun Son Hali Şaşırtıyor!
İşte Itır Esen'in Son Haliİşte Itır Esen'in Son Hali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement