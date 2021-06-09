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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Dolandırıcılar kullandıkları kiralık aracın GPS sinyalinden bulundu

KIRKLARELİ - Dolandırıcılar kullandıkları kiralık aracın GPS sinyalinden bulundu

- Şüphelilerin adliyeden çıkartılmasıDolandırıcılar kullandıkları kiralık aracın GPS sinyalinden bulunduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldığı ileri sürülen iki şüpheli kullandıkları kiralık aracın izlenmesi sonucu yakalandı.İlçede ikamet eden A.E. (62), kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı, bankada muhafaza ettiğiniz altınlar sahtesi ile değiştirildi. Operasyon yapıyoruz, bankadaki altınlarını al yanımıza gel" denilmesi üzerine bankadaki altınları alarak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gitti.A.E. poşete koyduğu ziynet eşyalarını burada şüphelilere teslim etti.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.E. durumu polise bildirdi.Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın ardından Lüleburgaz ve Çorlu ilçelerinde güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri tespit etti.Ekipler şüphelilerin kullandığı kiralık aracın GPS takibini de gerçekleştirdi. Sinyal aracılığıyla şüphelilerin aracı park ettikleri yer belirlendi.Ekipler dolandırıcılıktan suç kayıtları bulunan şüpheli M.K. ile M.H.K'yi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Polis Bild Akalan Kamera Dolandırıcılık 

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