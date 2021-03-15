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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kırklareli’de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu

- Kırklareli’de jandarma şüpheli araçta uyuşturucu buldu

Ele geçirilen uyuşturuculardan detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şüpheli Araç Irak 


- Kırklareli’de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesine bağlı Çeşmekolu Köyü mevkiinde şüpheli bir araç durduruldu. Adli makamlardan alınan aramam kararının ardından uyuşturucu arama köpeği ‘İmaj’ ile araçta arama yapıldı. Aramalarda, 10 fişek halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. (HLD-
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