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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kırklareli’de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırklareli’de 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tütünlerden detaylar

Kaçak Sigara Kaçakçılık 

-Ele geçirilen malzemeler
-Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yapılan çalışmalarda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli merkez ve Babaeski İlçesinde 2 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 730 kilogram kaçak tütün, 55 bin adet sigara filtresi, 34 bin 920 adet plastik sigara ağızlığı, 22 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahsa işlem yapılırken, operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılık devam edileceği vurgulandı. (HLD-
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