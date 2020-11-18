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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kırklareli’de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi

- Kırklareli’de 620 kilo tütün ile 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Tütünlerden detaylar

Sahte İçki Bandrol Şüpheli Araç Sahte Rakı Kaçak İçki 

- İçkilerden fotoğraf karesi

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan 2 şüpheli araçta 400 litre kaçak içki ve 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Müsellim Köyü D-100 karayolunda şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 620 kilogram TAPDK bandrollü kaçak tütün ve 377 adet mükerrer kullanım için toplanmış bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurlarına ise el konuldu. 400 litre sahte içki ele geçirildi Jandarma ekiplerince Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde de şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 400 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. (HLD-
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