Kırklareli’de 37 köy yolu ulaşıma kapandı

-Karayolları çalışma



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, köy yolu ise ulaşıma kapandı. Kırklareli’nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan’a açılan Dereköy’de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirköy’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık olarak 30 santime ulaşırken, bazı köy yolları da kar ve tipi sebebiyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte polis ve jandarma ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, zincir, takoz ve kar lastiği kontrolleri yaptı.



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