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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Kırklareli’de 1 kişi ölü bulundu

- Kırklareli’de 1 kişi ölü bulundu

evin önünden detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 


- Kırklareli’nde 51 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu. Kırklareli Yayla mahallesinde yalnız ikahmet eden bir kişi komşuları tarafından evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Erkan O.'nun cesedi, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HÇ-
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