KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı
- Yangın çıkan büyükbaş hayvan çiftliğinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale ediyor.Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.Kaymakam Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş da olay yerinde çalışmaları takip ediyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım