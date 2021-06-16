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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KIRKLARELİ - Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangın çıkan büyükbaş hayvan çiftliğinden görüntülerKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesine bağlı Akçaköy köyündeki bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile itfaiye personeli müdahale etti.Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş olay yerinde çalışmaları takip etti.Saman balyalarındaki içten yanmanın birkaç gün sürebileceği belirtildi.

İtfaiye Aracı Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 

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