Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi

KIRKLARELİ - Bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi

- Operasyondan detay görüntüler Kırklareli 'nde bir evde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 bin litre kaçak içki, kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, üzüm ezme makinesi ile şişeleri kapatmak için kullanılan 120 mantar ele geçirildi.

Kaçak İstihbarat Kaçak İçki 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement