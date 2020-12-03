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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Adliye'de 'HES kodu' uygulamasına başlandı

KIRKLARELİ - Adliye'de 'HES kodu' uygulamasına başlandı

KIRKLARELİ - Adliye'de "HES kodu" uygulamasına başlandı - Kırklareli Adliyesinde Hes kodu sorgulamasından genel ve detay görüntüler Kırklareli Adliyesinde "HES kodu" uygulamasına başlandıKIRKLARELİ (AA) - Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartının getirilmesinin ardından Kırklareli Adliyesinde uygulamaya bugün başlandı.Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldığı kararla, Kırklareli 'nde de adliye binası girişinde oluşturulan alanda vatandaşların HES kodları sorgulanıyor.HES kodu olmayanlara görevlilerin yardımıyla kod alınıyor.Gerekli sorgulamaların ardından adliyeye girişlere izin veriliyor.

Koronavirüs Adliye Binası 

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