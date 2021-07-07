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KIRKLARELİ - 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi

KIRKLARELİ - 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi

- Hint kenevirlerinin yakılmasından görüntü Kırklareli 'nde 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde 231 bin kök Hint keneviri imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaba mevkisinde H.T. ve O.İ'ye ait ayçiçeği ekili tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.Bölgede yapılan incelemede 40 - 200 santimetre boylarındaki 231 bin kök Hint keneviri tespit edildi.Ekipler, kenevirleri olay yerinde yakarak imha etti.İl Jandarma Komutanlığına götürülen tarla sahiplerinin ifadesine başvuruldu.

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