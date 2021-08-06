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Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde yangın çıktı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde yangın çıktı

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde yangın çıktı

Tesis içinden yangının söndürme çalışmalarından görüntü

İlk Müdahale Çamaşır Suyu İtfaiye Aracı Elektrik Trafosu Yangına Müdahale 

-Tesis dışından duman görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde elektrik trafosunun patlaması sonucunda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi’ye bağlı Kırka mahallesinde bulunan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde bulunan bir trafonun patlaması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Ancak kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürücü, yapıştırıcı, tarım ilacı, gübre, çamaşır suyu, sabun ve tekstil boyaları gibi birçok üründe kullanılan bor maddesinin üretim kompleksi olan Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde ki yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına almayı başardı. İşletmede soğutma çalışmaları sürerken, yaralı olmadığı öğrenildi. (AFÇ-AS-Y)
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