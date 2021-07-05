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- Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü

- Kırım Yarımadası'nı yine sel vurdu: 1 ölü

- Kırım'da meydana gelen sel felaketinde sokak ve caddelerden görüntüler

Yağmur Sağanak Yağış Sel Felaketi Aşırı Yağış Sağanak 

-- Sel suları altında kalan bölgelerden detaylar

( KIRIM ) KIRIM

- Kırım Yarımadası'nda günlerdir etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu, Yalta ve Bahçesaray bölgelerinde caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Kırım Yarımadası, geçtiğimiz günlerde yaşanan selin ardından bir kez daha sel felaketi ile karşı karşıya geldi. Kırım’da, son günlerde devam eden sağanak yağışlar, birçok bölgede sel felaketine neden oldu. Yaşanan felakette, Kırım'ın Yalta ve Bahçesaray bölgelerinde caddeler ve sokaklalar sel sularına teslim oldu. Kırım Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 150’den fazla kişinin ise bölgeden tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, taşkınların yaşandığı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintilerinin meydana geldiği ve 6 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekiplerin selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. Öte yandan Kırım'da geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucunda altyapı yetersizliği nedeniyle yağmur sularının taşması sonucu çok sayıda ev, cadde ve araç ağır hasar görmüştü. Felakette, 400 yerleşim yerinin sel sularından zarar gördüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 60 vatandaşın ise yaralandığı ifade edilmişti.
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