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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

- Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücüye sert müdahale

-Sınırdan geçmek isteyen şahıs

Polis Kaçak Güvenlik Güçleri Gesi Sınır Kapısı 

--Müdahale

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’da Kırım’a kaçak girmeye çalışan sürücü, sınır birliklerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nde bulunan Çongar Sınır Kapısı, ilginç bir olaya sahne oldu. Rusya’nın 2014 yılından beri işgal altına aldığı Kırım’a Çongar Sınır Kapısı’ndan kaçak girmeye çalışan bir sürücü, sınır birliklerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Aracından inmesi istenen şahıs sınır muhafızlarına direnerek, araçtan inmek istemedi. Bunun üzerine muhafızlar kapıyı zorla açmak istedi. Sürücü, güvenlik güçlerinin müdahalesine sinirlenerek, arabayı kapalı olan sınır kapısına sürmeye çalıştı. Sürücünün bu hareketi üzerine muhafızlar zor kullanarak şahsı araçtan indirdi. Ukrayna’nın Zaporoji şehrinde yaşadığı öğrenilen 29 yaşındaki şahıs, sağa sola tehditler yağdırarak gözaltına alındı. Gümrük kuralları ihlali ve Devlet Sınır Güvenliği Servisi personeline zor çıkartma suçlarından gözaltına alınan şahıs polis birimlerine teslim edildi.
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