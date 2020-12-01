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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KIRIKLALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

KIRIKLALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

KIRIKLALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale 'de kış lastiği denetimi yapıldı - Polis ekiplerinin araçları kontrol noktasına yönlendirmesi - Ekiplerin araç lastiklerini ölçmesi - Ekiplerden ve araçlardan görüntüler"Kilit kavşak" Kırıkkale 'de kış lastiği denetimi yapıldıKIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Kırıkkale - Ankara kara yolundaki kontrol noktasında denetim yaptı.Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini de aparatla ölçtü. Denetimde, sürücülerin çoğunluğunun araçlarına kış lastiği taktığı görüldü.
Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlara uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında kış lastiği kullanılmasını önerdi.Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.Kış lastiği takmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine 776 lira ceza veriliyor.

Can Güvenliği Yolcu Taşımacılığı Ticari Araç Kış Lastiği Kontrol Noktası 

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