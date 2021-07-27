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Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze namazının gelişi

Şehit Terör Taciz Ateşi Gesi Terör Örgütü 

-Helallik alınması
-Şehidin naaşının götürülmesi

( KIRIKKALE -EK) KIRIKKALE

- Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanıyor.Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde 26 Temmuz günü, bölücü terör örgütü mensuplarınca makineli tüfek ile açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi.
Cenaze törenin ardından Çelebi, Balışeyh ilçesinin Kırlangıç köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.
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