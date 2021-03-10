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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRIKKALE - Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

KIRIKKALE - Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

- Ekiplerin Kırıkkale - Ankara kara yolunda çarpışan araçlar çevresinde inceleme yapması - Kazaya karışan araçların çekiciye alınması - Kara yolunda bekleyen ambulans Kırıkkale 'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Abdulbaki Aydın idaresindeki 18 EC 647 plakalı otomobil, Kırıkkale - Ankara kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Kubilay Güler'in kullandığı 06 EN 738 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Yücel Şahin kontrolündeki 06 GKU 85 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.Kazada, sürücü Aydın ile araçlardaki Yusuf (82), Rabia (70) ve Hatice Şahin (65) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza Trol 

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