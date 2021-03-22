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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - Yoğun sis etkili oldu

KIRIKKALE - Yoğun sis etkili oldu

- Sisle kaplanmış yerler - Sisli yolda ilerleyen araçlar Kırıkkale 'de yoğun sis etkili olduKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, sabah saatlerinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale 'de, gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale - Ankara, Kırıkkale - Kayseri ve Kırıkkale - Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.

Aşırı Hız 

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