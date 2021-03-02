KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Öğrencilerin okula gelmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması - Öğrencilerin alkışlar arasında sınıflara alınması - Sıralarda oturan öğrenciler - Öğrencilerin konuşmasıKIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale 'de, okul öncesi, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.
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