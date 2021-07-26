Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

-Türk bayrağı asılırken görüntü

-Vatandaşlardan detaylar

-Askerlerden detaylar

-Detay görüntüler

-Şehidin fotoğrafı



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü tarafından Bixi Makinalı Tüfek ile açılan taciz ateşi sonucu Kırıkkaleli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü. Acı haber şehidin baba ocağına ulaştırıldı. Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca tutulmakta olan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi dağında terör örgütü üyeleri tarafından yapılan taciz ateşinde Kırıkkaleli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü. 2018 yılında göreve başlayan ve evli olan şehit Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi'ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları evinin önünde toplandı.

