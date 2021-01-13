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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'ye lapa lapa kar yağdı

Kırıkkale'ye lapa lapa kar yağdı

Kar yağışından detay

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 


- Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde lapa lapa yağan kar etkili oldu. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Kar yağışı ilçe merkezinde ve köylerinde etkili oldu. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle özellikle yüksek kesimler tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 5 santimetreye kadar yaklaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün Kırıkkale'de en yüksek sıcaklık 4 derece olduğu belirtildi. (HA
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