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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

KIRIKKALE - Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

- Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri - İşçilerin konuşması Kırıkkale 'de taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya (35), makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Bugün izne ayrılacağı öğrenilen operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yol Yapımı 

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