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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

KIRIKKALE - Tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

- Jandarma araçlarının çıkışı - Kırıkkale Adliyesinden detay - Araçların adliyeye gelişi Kırıkkale 'de tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybettiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.İddiaya göre, merkeze bağlı Pazarcık köyünde muhtarlık binası önünde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Ö. ile H.C. (16) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö, tabancayla H.C'ye ateş etti.Tabanca seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde H.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Çocuğun cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

Jandarma Cenaze Trol 

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