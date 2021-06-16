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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRIKKALE - Sağanak sel baskınlarına neden oldu

KIRIKKALE - Sağanak sel baskınlarına neden oldu

- Dereden akan sel - Zarar gören bahçeler - Bahçelerinde mahsur kalan vatandaşlar - Vatandaşlardan Cengiz Ölmez'in konuşması Kırıkkale 'de sağanak su baskınlarına neden olduKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de merkeze bağlı Ahılı köyünde etkili olan sağanak sonucu taşan dere su baskınlarına neden oldu.Köyde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Ahılı Deresi taştı. Oluşan sel dolayısıyla bahçeleri su bastı, dere üzerinde bulunan bazı köprüler yıkıldı ve ağaçlar devrildi. Sağanak sırasında vatandaşlar da bir süre bahçelerinde mahsur kaldı.İl Özel İdaresi ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve derenin temizlenmesi için çalışma başlattı.Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlardan Cengiz Ölmez, gazetecilere, sağanak sırasında iş yerinde olduğunu, arkadaşlarının haber vermesi üzerine bahçesine geldiğini söyledi.

Selin şiddetini bahçeye gelince gördüklerini anlatan Ölmez, "Aşağı bölgelerde daha çok zarar var. Yukarılarda ise bazı evleri su basmış, avlu duvarları yıkılmış. Bölgede selin zararı çok büyük. Benim bahçemde zarar az ama diğer komşularımın büyük zayiatları var." diye konuştu.

Mahsur Kaldı 

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