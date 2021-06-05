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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı

KIRIKKALE - Otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandı

- Kaza yeri - Bisiklete çarpan otomobil - Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri Kırıkkale 'de otomobilin çarptığı 2 bisikletli yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin çarptığı 2 bisiklet sürücüsü yaralandı.Boran K. (30) idaresindeki 71 AAH 400 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Döndü Kadın Camisi yanında Dursun A. (34) ve İsmail K'nin (70) kullandığı bisikletlere çarptı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüleri, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Dursun A'nın, İbadullah Camisi müezzini olduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis Sağlık Ekibi Bisiklet Polis Ekipleri 

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