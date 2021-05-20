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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRIKKALE - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

KIRIKKALE - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan aracın görüntüleriKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin şarampol devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Sait E. idaresindeki 66 FH 113 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Şakir D. ve Ercan D. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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