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KIRIKKALE - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRIKKALE - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

- Ormanlık alanda çıkan yangın - Dumanların çıkması - İtfaiye ekiplerinin olay yerine intikal etmesi - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları - Yanan ormanlık alanın havadan görüntülenmesi (drone kamera) Kırıkkale 'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Balışeyh ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük ormandaki ağaçlar zarar gördü.Uzunlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Kırıkkale , Balışeyh, Keskin ve Yahşihan belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kırıkkale Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında Balışeyh ilçesi Uzunlar köyünde bulunan çam ormanlarında henüz tespit edilemeyen sebeple yaklaşık 10 dönümlük alanda yangın meydana gelmiştir. Nispeten seyrek çam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangın itfaiye ve orman işletme ekiplerimizin müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kamera Yangın Ormanlı Altın Trol 

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