Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

KIRIKKALE - Organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

- Zanlının emniyetten çıkarılması Kırıkkale 'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı başlatılan Sahil Rüzgarı Operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tabanca ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.Zanlının, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Antalya'da, diğerinin de Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Akalan Yakalama Kararı Tefecilik Suç Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement