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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRIKKALE - Kızılırmak'a düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

KIRIKKALE - Kızılırmak'a düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

- İtfaiyecinin Kızılırmak'a düşen kişiyi kurtarma anı Kırıkkale 'de Kızılırmak'a düşen kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde Kızılırmak'a düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişiyi itfaiye kurtardı.Alınan bilgiye göre, Yasin Keskin (42), Alaattin Mahallesi'ndeki parkın yakınlarında gezindiği sırada dengesini kaybederek ırmağa düştü.Suda sürüklenen Keskin, ağaç dalına tutundu.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Çavuş Deniz Çavdar, Keskin'in akıntıya kapıldığını görünce ırmağa atladı.Çavdar, yüzerek ulaştığı Keskin'i kıyıya çıkardı.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İtfaiye personelinin Keskin'i kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Boğulma Tehlikesi Hastane Gezin Kamera Cep Telefonu 

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