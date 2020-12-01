Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Kısıtlamada ekipleri gören sürücü, geri geri kaçtı

KIRIKKALE - Kısıtlamada ekipleri gören sürücü, geri geri kaçtı

- Boş meydan ve caddeler - Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri - Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza yazılması - Polisleri gören bir otomobil sürücüsünün geri geri kaçmasıİç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüKAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale , Nevşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Kırıkkale 'de Kovid - 19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentin işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı ve Zafer Caddesi başta olmak üzere ana caddelerde 21.00 itibarıyla insan ve araç yoğunluğu azaldı.Kurullara uymayan ve dışarıda gezen bazı kişilere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.Ekipleri gören bir araç sürücüsü de uygulama noktasına gelmeden kaçtı.

Koronavirüs Para Cezası Jandarma Sokağa Çıkma Yasağı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı