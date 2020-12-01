KIRIKKALE - Kısıtlamada ekipleri gören sürücü, geri geri kaçtı
- Boş meydan ve caddeler - Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri - Kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ceza yazılması - Polisleri gören bir otomobil sürücüsünün geri geri kaçmasıİç Anadolu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründüKAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale , Nevşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Kırıkkale 'de Kovid - 19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentin işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı ve Zafer Caddesi başta olmak üzere ana caddelerde 21.00 itibarıyla insan ve araç yoğunluğu azaldı.Kurullara uymayan ve dışarıda gezen bazı kişilere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.Ekipleri gören bir araç sürücüsü de uygulama noktasına gelmeden kaçtı.
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