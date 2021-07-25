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KIRIKKALE - 'Kilit kavşak'ta bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRIKKALE - 'Kilit kavşak'ta bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor

KIRIKKALE - 'Kilit kavşak'ta bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor

KIRIKKALE - "Kilit kavşak"ta bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor - Bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu - Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı trafik yoğunluğunun havadan görüntülenmesi (drone) - Araç geçişleri ve trafik yoğunluğu"Kilit kavşak" Kırıkkale 'de bayram tatilinden son gününde yoğunluk devam ediyorKIRIKKALE (AA) - Kurban Bayramı'nın tatilinin son gününde "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale 'de trafik yoğunluğu sürüyor.Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuyla ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale 'de, kilometrelerce kuyruk oluştu.Özellikle Kırıkkale - Samsun ve Kırıkkale - Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale - Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.Bayram öncesi günlük araç trafiğinin 160 bine çıktığı kentte, bayram boyunca günlük ortalama 90 bin araç geçişi oldu. Bayram tatilinin son gününe kadar 1 milyon araç geçişinin olduğu "kilit kavşak"ta geçen yıla göre, yüzde 30 - 40 civarında artış yaşandı.Hasarlı ve yaralamalı kazaların meydana geldiği Kırıkkale 'de ölümlü kaza yaşanmadı. Polis ve jandarmadan oluşan 76 ekip ve 250 personel, sürekli sahada görev yaparak hem helikopterli hem de drone ile havadan denetimler yapıldı.

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